- Husilerin saldırısında 9 sivil öldü
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- Husilerin saldırısında 9 sivil öldüEL HUDEYDE - Yemen'in Hudeyde kentinde Husi milislerinin Yemen ordusuna düzenlediği füze saldırısı sonucu 9 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:54 Kaynak: İHA
- Husilerin saldırısında 9 sivil öldü
EL HUDEYDE - Yemen'in Hudeyde kentinde Husi milislerinin Yemen ordusuna düzenlediği füze saldırısı sonucu 9 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Şii Husi milislerinin Hudeyde kentinin güneybatısındaki el-Matina bölgesinde Yemen ordusuna bağlı kuvvetlere düzenlediği füze saldırısı sonucu 9 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk, 4'ünün ise kadın olduğu öğrenildi.
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