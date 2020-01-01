Husilerin serbest bıraktığı 6 Suudi Arabistanlı ülkesine ulaştı - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, hükümet güçleri ile Husiler arasında yapılan "esir takası anlaşması" çerçevesinde serbest bırakılan Suudi Arabistanlı 6 kişinin ülkeye döndüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Husilerle hükümet güçleri arasında yapılan "esir takası" kapsamında bugün serbest bırakılan Suudi Arabistanlılar ülkelerine ulaştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada da Yemen'deki Husilerin esir tuttuğu söz konusu Suudi Arabistanlıların serbest bırakılma sürecinin denetlendiği belirtildi.

Husilere bağlı Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, takas anlaşmasının uygulanması kapsamında 6 Suudi Arabistanlının bu sabah ICRC'ye teslim edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.

Yemen'de daha önce de hükümet ile Husiler arasında yerel ara bulucular vasıtasıyla esir takası yapıldığı biliniyor.

Yemen'deki taraflar, Birleşmiş Milletler himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.