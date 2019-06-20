Son Dakika Haberleri: Husilerin, Suudi Arabistan'daki elektrik santralini vurduğu iddiası
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Husilerin, Suudi Arabistan'daki elektrik santralini vurduğu iddiası

1 saat önce

Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde bulunan elektrik santralini vurduğunu iddia edildi.

Husilerin, Suudi Arabistan'daki elektrik santralini vurduğu iddiası, System.String[]
Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde bulunan elektrik santralini vurduğunu iddia edildi.

Husilerin sözcüsü Yahya Sarea açıklamasında, Suudi Arabistan'ın sınır kenti Ciza'ya bağlı Shakik bölgesindeki elektrik santralini vurduklarını söyledi. Sarea, "Önümüzdeki günlerde daha büyük sürprizler olacak" ifadesini kullandı. Saldırının Suudi Arabistan'ın tavrına karşılık gerçekleştirildiği ifade edilirken, Suudi Arabistan tarafından saldırı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz hafta, Suudi Arabistan'da bulunan Abha Uluslararası Havaalanı Husiler tarafından vurulmuş, olayda 26 kişi yaralanmıştı. - SANA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:49 Kaynak: İHA
Yemen, Suudi Arabistan, 3. Sayfa
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