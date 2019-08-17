Son Dakika Haberleri: Husilerin Suudi Arabistan'daki petrol sahasına saldırısı
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Husilerin Suudi Arabistan'daki petrol sahasına saldırısı

1 saat önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın eş-Şeybe petrol sahasına düzenlediği saldırının uluslararası enerji arzını hedef aldığını ifade etti.

Husilerin Suudi Arabistan'daki petrol sahasına saldırısı, System.String[]
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın eş-Şeybe petrol sahasına düzenlediği saldırının uluslararası enerji arzını hedef aldığını ifade etti.
İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin yayımladığı yazılı açıklamada, İİT'nin Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasına düzenlenen "terörist" saldırıyı kınadığı belirtildi.
"Saldırı uluslararası enerji arzını hedef almıştır." ifadesi yer alan açıklamada, İİT'nin, güvenliği ve istikrarını korumak için gerekli önlemleri alması konusunda Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığı vurgulandı.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, sabah saatlerinde ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait eş-Şeybe petrol sahasındaki doğal gaz santrallerinin İHA saldırısına uğradığını açıklamıştı.
Saldırının sorumluluğunu Husiler üslenmişti.
Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:23 Kaynak: AA
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