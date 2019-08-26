Son Dakika Haberleri: Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA'sı düşürüldü
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Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA'sı düşürüldü

2 saat önce

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA'sı düşürüldü, System.String[]

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Maliki, sabah saatlerinde Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere havalandırılan bir İHA'nın Yemen hava sahası içinde düşürüldüğünü ifade etti.

Koalisyonun sivilleri korumak adına İHA'lara karşı en güçlü şekilde önlem aldığını kaydeden Maliki, uluslararası hukuk ve etik ilkeler doğrultusunda Husilerin İHA saldırı kabiliyetini ortadan kaldırmak için caydırıcı önlemler almayı ve en sert şekilde uygulamayı sürdüklerini vurguladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün gece Cazan Havalimanı'nda Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları ve Apaçi helikopterlerinin bulunduğu noktanın ve kentteki bazı askeri mevzilerin 10 balistik füzeyle vurulduğunu iddia etmişti.

Maliki ise söz konusu açıklamanın ardından, Husiler tarafından atılan 6 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:18 Kaynak: AA
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