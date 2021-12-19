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Husilerin Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na gönderdiği bomba yüklü 3 İHA imha edildi - Son Dakika

Husilerin Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na gönderdiği bomba yüklü 3 İHA imha edildi

19.12.2021 11:54
Husilerin Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na gönderdiği bomba yüklü 3 İHA imha edildi

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanı yönüne gönderdiği bomba yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanı yönüne gönderdiği bomba yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin sivilleri hedef alarak uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Uluslararası Sana Havalimanı'ndan Abha Havalimanı'na doğru gönderilen bomba yüklü üç İHA'nın etkisiz hale getirildiği, koalisyon güçlerinin sivilleri korumak için tehdit kaynaklarına karşı mücadele ettiği aktarıldı.

Husiler henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Bomba, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husilerin Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na gönderdiği bomba yüklü 3 İHA imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husilerin Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na gönderdiği bomba yüklü 3 İHA imha edildi - Son Dakika
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