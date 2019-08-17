Son Dakika Haberleri: Husilerin Suudi Arabistan'ın petrol sahasına saldırısı
Son Dakika Güncel Haber

Husilerin Suudi Arabistan'ın petrol sahasına saldırısı

54 dakika önce

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait Eş-Şeybe petrol sahasına insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ciddi bir uyarı olduğunu söyledi.

Husilerin Suudi Arabistan'ın petrol sahasına saldırısı, System.String[]
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait Eş-Şeybe petrol sahasına insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ciddi bir uyarı olduğunu söyledi.
Abdulmelik Husi, Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yayımlanan konuşmasında, Şeybe petrol sahasına düzenlenen saldırının "alınması gereken ortak bir ders ve BAE'ye ciddi bir uyarı" olduğunu belirtti.
Şeybe petrol sahasının, Suudi Arabistan-BAE sınırı yakınında yer aldığına ve en yakın Yemen sınır noktasına bin 100 kilometre uzakta bulunduğuna dikkati çeken Husi, kendilerine yönelik saldırıların sürmesi halinde askeri kabiliyetlerinin daha da artacağını ifade etti.
Husiler daha önce BAE'deki bazı hedefleri vurma tehdidinde bulunmuştu.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, sabah saatlerinde ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait eş-Şeybe petrol sahasındaki doğal gaz santrallerinin İHA saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Saldırının sorumluluğunu Husiler üstlenmişti.
Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kültür Bakanı, su basan Kapalıçarşı'da açıklama yaptı
Meteoroloji'den üç bölge için kuvvetli yağış uyarısı geldi Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı Adli yıl açılışına katılmayacak 17 baronun açıklamalarına Yargıtay'dan tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 22:04:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Husilerin Suudi Arabistan'ın petrol sahasına saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]