Husilerle girilen çatışmada Yemen ordusundaki bir tuğgeneral öldü - Son Dakika
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Husilerle girilen çatışmada Yemen ordusundaki bir tuğgeneral öldü

1 saat önce

Yemen'de meşru yönetime bağlı orduda bir tuğgeneralin, Husilerle girilen çatışmada hayatını kaybettiği birdirildi.

Husilerle girilen çatışmada Yemen ordusundaki bir tuğgeneral öldü, System.String[]

Yemen'de meşru yönetime bağlı orduda bir tuğgeneralin, Husilerle girilen çatışmada hayatını kaybettiği birdirildi.

Ülkenin kuzeyindeki Cevf kenti valisine yakın bir kaynak AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin batısında Husilerle girilen bir çatışma sırasında, Tuğgeneral Sadık el-Ukeymi'nin öldüğünü söyledi.

Bu arada, hükümete bağlı September Net internet sitesinde ise vefat eden tuğgeneralin Cevf Valisi'nin oğlu olduğu belirtilerek, çatışmada çok sayıda Husi milisinin öldürüldüğü de kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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