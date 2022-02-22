Husilerle girilen çatışmada Yemen ordusundan bir tuğgeneral öldü - Son Dakika

Yemen'in Marib ilinde İran destekli Husilerle girilen çatışmada Yemen ordusundan bir tuğgeneralin öldüğü bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, 110. Piyade Tugayı Operasyon Başkanı Abdülaziz eş-Şarabi Marib'de Husilerle çıkan çatışmalarda hayatını kaybetti.

Tuğgeneral Şarabi'nin naaşının Marib'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildiği kaydedildi.

Haberde, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkenin birçok bölgesinde çatışmalar aralıksız sürüyor.