Husilerle görüşen AB yetkilisinden Yemen'deki taraflara "müzakere" çağrısı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler Servisi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Müdür Yardımcısı Carl Hallergard, Yemen'deki savaşın müzakere yoluyla sona ermesi çağrısında bulundu.

Yemen'deki AB misyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hallergard ile Husi heyetinin müzakereden sorumlu başkanı Muhammed Abdusselam'ın bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Hallergaard'ın çatışmayı sona erdirme ve müzakere yoluyla bir çözüme ulaşma çağrısında bulunduğu ve bunun için de Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile temasa geçilmesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

Açıklamada, toplantının yerine ve içeriğine ilişkin ayrıntı verilmezken, Husi heyetinin müzakereden sorumlu başkanı Abdusselam'ın genellikle Umman'ın başkenti Muskat'ta ikamet ettiği biliniyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.