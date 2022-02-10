Üye Girişi
Husilerle görüşen AB yetkilisinden Yemen'deki taraflara "müzakere" çağrısı - Son Dakika

Husilerle görüşen AB yetkilisinden Yemen'deki taraflara "müzakere" çağrısı

10.02.2022 13:01
Husilerle görüşen AB yetkilisinden Yemen'deki taraflara "müzakere" çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler Servisi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Müdür Yardımcısı Carl Hallergard, Yemen'deki savaşın müzakere yoluyla sona ermesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler Servisi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Müdür Yardımcısı Carl Hallergard, Yemen'deki savaşın müzakere yoluyla sona ermesi çağrısında bulundu.

Yemen'deki AB misyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hallergard ile Husi heyetinin müzakereden sorumlu başkanı Muhammed Abdusselam'ın bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Hallergaard'ın çatışmayı sona erdirme ve müzakere yoluyla bir çözüme ulaşma çağrısında bulunduğu ve bunun için de Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile temasa geçilmesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

Açıklamada, toplantının yerine ve içeriğine ilişkin ayrıntı verilmezken, Husi heyetinin müzakereden sorumlu başkanı Abdusselam'ın genellikle Umman'ın başkenti Muskat'ta ikamet ettiği biliniyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Orta Doğu, Müzakere, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husilerle görüşen AB yetkilisinden Yemen'deki taraflara 'müzakere' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:58 Artık telefonu çalmak için kapanmasını bile beklemiyorlar! Telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı!
12:57 Son dakika: Zamlara karşı yeni tedbir paketi! Bakan Nebati Cumartesi günü açıklayacak
12:38 Son Dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ayşenur Arslan'a tepki: TMT, EOKA çetelerine karşı bir savunma teşkilatıdır
12:33 Göbeğinde sakladığı çantadan 3 kilo altın çıktı! Ekipler şaştı kaldı
12:27 UEFA Başkanı Caferin açıkladı: Şampiyonlar Ligi için Final Four formatı geliyor!
12:20 Aleyna Tilki evine çağırdığı dansözle karşılıklı göbek attı! Video sosyal medyayı salladı
12:20 Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktırdı! Polis her yerde sahte "şifacı"yı arıyor
12:01 ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Değeri paha biçilemez
12:00 TGRT sunucusu, gazeteci Cem Küçük'ten zam tepkisi: İnsanlar canından bezdi, durması gerekiyor!
11:59 Pandemi doğal yollarla çıkmadı mı? "Koronavirüs laboratuvardan sızdı" iddiasını güçlendirecek yeni deney
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 13:08:18. #1.12#
SON DAKİKA: Husilerle görüşen AB yetkilisinden Yemen'deki taraflara "müzakere" çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement