HÜSN-İ HAT DA UNESCO KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE - Son Dakika

"Hüsn-i Hat Sanatı" UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası ilan edildi. Böylece, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği ve insanlığın ortak mirası ilan edilen unsur sayısı 21'e yükseldi.

Türk süsleme sanatlarından "Hüsn-i Hat" bu yıl küresel koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü (UNESCO) Hükümetlerarası 16. Komite Toplantısı'nda gündeme alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı dosya ile Türkiye adına aday gösterilen "Hüsn-i Hat Sanatı", 13 Aralık'ta başlayan toplantının bugünkü oturumunda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi.

Türkiye bugüne kadar, "Meddahlık", "Mevlevi Sema Töreni", "Aşıklık Geleneği", "Nevruz (Çok Uluslu)", "Karagöz", "Geleneksel Sohbet Toplantıları", "Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali", "Alevi-Bektaşi Ritüeli: Semah", "Tören Keşkeği Geleneği", "Mesir Macunu Festivali", "Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği", "Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı", "Geleneksel Çini Ustalığı", "İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü (Çok Uluslu)", "Bahar Kutlaması: Hıdrellez (Çok Uluslu)", "Islık Dili", "Dede Korkut Mirası: Destan Kültürü, Halk Masalları ve Müzik", "Geleneksel Türk Okçuluğu", "Geleneksel Zeka ve Strateji Oyunu: Mangala" ve "Minyatür Sanatı" unsurlarını Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdi.

Şimdi sırada, "Çay Kültürü", "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği", "Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatma Geleneği" ile "İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi" var. Bu dosyalar da 2022 yılı döngüsünde UNESCO tarafından değerlendirmeye alınacak.

Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alan ve daha önce iki kez UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komitesi üyeliğini gerçekleştiren Türkiye, somut olmayan kültürel miras alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla UNESCO nezdinde örnek ülkelerden biri olarak gösteriliyor.

UNESCO Hükümetlerarası 16. Komite Toplantısı, 18 Aralık'ta sona erecek ve 180 ülkeden seçilen 24 komite üyesi, toplantı boyunca 45 ülkeden gelen başvuru dosyalarını inceleyecek.

(15. 12. 2021)