Son Dakika Haberleri: Hüsnü Arkan, Foça Kitap Günleri'ne konuk oldu
Son Dakika Güncel Haber

Hüsnü Arkan, Foça Kitap Günleri'ne konuk oldu

1 saat önce

Yazar, besteci, söz yazarı ve Ezginin Günlüğü grubunun eski solisti Hüsnü Arkan, Foça Kitap Günleri kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı.

Hüsnü Arkan, Foça Kitap Günleri'ne konuk oldu, System.String[]

Beşkapılar Kalesi'nde gerçekleşen söyleşiye, edebiyatseverlerin yanı sıra müzikseverler de ilgi gösterdi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ''Foça'mıza değer katan sanatçı dostlarımızdan Sayın Hüsnü Arkan'a, Kitap Günleri'ne katılımı dolayısıyla çok teşekkür ederiz''dedi.

Hüsnü Arkan, eskiye göre edebiyat çalışmalarına daha çok zaman ayırdığını ancak müzik çalışmalarına da devam ettiğini söyledi. Bir süredir Foça'da yaşayan Arkan, sakinliği ve huzurlu ortamı dolayısı ile Foça'yı tercih ettiğini belirtti.

Hüsnü Arkan, söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı.

Fatih Gürbüz, Hüsnü Arkan, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:09 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi
AK Partili Turan, HDP'li 3 belediyeye kayyum atanmasına tepki gösteren CHP'lilere çıkıştı Selde ölen Cici Baba'nın kimliği belli oldu Nevşehir'de minibüs ile TIR çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 13:53:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hüsnü Arkan, Foça Kitap Günleri'ne konuk oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]