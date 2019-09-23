Son Dakika Haberleri: Hüsnü arkan, trump'ta konser verecek
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Hüsnü arkan, trump'ta konser verecek

1 saat önce

Hüsnü Arkan, 27 Eylül'de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatacak.

Hüsnü arkan, trump'ta konser verecek, System.String[]
Hüsnü Arkan, 27 Eylül'de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatacak.

Türkiye'nin en iyi yorumcularından biri olarak gösterilen Hüsnü Arkan sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde 27 Eylül Cuma akşamı saat 20: 30'da sevenleriyle buluşacak usta sanatçı, hafızalardan silinmeyen şarkılarını sevenleri için seslendirecek.

Müzik dolu bir gece yaşamak isteyenler için Arkan'ın biletleri Trump Kültür ve Gösteri Merkezi gişelerinde ve Biletix'te satışa sunuldu.


Donald Trump, Hüsnü Arkan, Eylül, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:51 Kaynak: DHA
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