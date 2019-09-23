Hüsnü arkan, trump'ta konser verecek
1 saat önce
Hüsnü Arkan, 27 Eylül'de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatacak.
Hüsnü Arkan Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:51 Kaynak: DHA
, 27 Eylül
'de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatacak.
Türkiye'nin en iyi yorumcularından biri olarak gösterilen Hüsnü Arkan sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor.
Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde 27 Eylül Cuma akşamı saat 20: 30'da sevenleriyle buluşacak usta sanatçı, hafızalardan silinmeyen şarkılarını sevenleri için seslendirecek.
Müzik dolu bir gece yaşamak isteyenler için Arkan'ın biletleri Trump Kültür ve Gösteri Merkezi gişelerinde ve Biletix'te satışa sunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü Günlük burç yorumları 23 Eylül 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Takla atan aracın içinde son ses müzik dinleyerek sigara içti! Yaşananlar kamerada Görkemli bir düğünle evlenen Aylin Coşkun: Takılarımla 5 milyonluk villa alırım