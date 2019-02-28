Son Dakika Haberleri: Hüsnü Güreli, Tff Başkanlığı'na Vekalet Edecek

Hüsnü Güreli, Tff Başkanlığı'na Vekalet Edecek

1 saat önce

Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa etmesinin ardından seçimlere kadar görevi vekaleten Hüsnü Güreli yürütecek.

Hüsnü Güreli, Tff Başkanlığı'na Vekalet Edecek, System.String[]
Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa etmesinin ardından seçimlere kadar görevi vekaleten Hüsnü Güreli yürütecek.

2012 yılından beri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Yıldırım Demirören, istifa ettiğini açıkladı. TFF başkanlığına haziran ayında yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Hüsnü Güreli vekalet edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:26 Kaynak: İHA

Yıldırım Demirören, Hüsnü Güreli, Türkiye Futbol Federasyonu, Yenikadinda Gösterme, Spor
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