Hüsnü Güreli, Tff Başkanlığı'na Vekalet Edecek

Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa etmesinin ardından seçimlere kadar görevi vekaleten Hüsnü Güreli yürütecek.

Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa etmesinin ardından seçimlere kadar görevi vekaleten Hüsnü Güreli yürütecek.



2012 yılından beri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Yıldırım Demirören, istifa ettiğini açıkladı. TFF başkanlığına haziran ayında yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Hüsnü Güreli vekalet edecek. - İSTANBUL

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