Hüsnü Mübarek başarılı bir ameliyat geçirdi - Son Dakika

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, başarılı bir ameliyat geçirdi.

Mübarek'in oğlu Ala Mübarek, Twitter hesabından babasının fotoğrafını paylaşarak, "Babam ameliyat oldu. Durumu stabil ve iyi. Allah'a hamd ve şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Mübarek, 91 yaşındaki babasının geçirdiği operasyon hakkında daha fazla bilgi vermedi.