Hüsnü Şenlendirici, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak - Son Dakika

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıkacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, 24 Eylül'de Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Teknik sebeplerden dolayı turnelerini iptal eden Deniz Yıldızları Caz Orkestrası, bu konserde Hüsnü Şenlendirici'ye eşlik edemeyecek.

Bu konserde Şenlendirici, kendi orkestrasıyla sahne alacak.

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 11 Eylül'de başlayıp 2 Ekim'de sona erecek.