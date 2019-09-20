Son Dakika Haberleri: Hüsnü şenlendirici çeşme'de konser verdi
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Hüsnü şenlendirici çeşme'de konser verdi

1 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde sahne alan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, performansıyla müzik şöleni sundu.

Hüsnü şenlendirici çeşme'de konser verdi, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesinde sahne alan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, performansıyla müzik şöleni sundu.

Çeşme ilçesinde 25 yıl aradan sonra 'Ege'nin İki Yakası' temasıyla gerçekleştirilen Çeşme Festivali'nde, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Alaçatı Amfi Tiyatro'da hayranlarının karşısına çıkan Şenlendirici, yaklaşık 3 bin kişiye performans sergiledi. Konser sonunda Şenlendirici'ye Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından yanan ormanlar için dikilen fidan sertifikası ve onur plaketi verildi.

- İzmir

Hüsnü Şenlendirici, İzmir, Çeşme, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı'da kayıp Burhan Aykurt olayında "Konsomatris" detayı herkesi şaşırttı
DEAŞ'ın infaz timi mensubu İzmir'de yakalandı Bakan Pakdemirli'nin "Motoruna kuşlar yuva yaptı" dediği yangın söndürme uçakları Teknofest'te gösteri yaptı Yazıcıoğlu davası tanığı: Bu ifadeler insanı ipe götürür, göndermeyelim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:21:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hüsnü şenlendirici çeşme'de konser verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]