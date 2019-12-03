Son Dakika Haberleri: Hüsnü Şenlendirici'den engelli öğrencilere moral
Son Dakika Magazin Hüsnü Şenlendirici'den engelli öğrencilere moral - Son Dakika Magazin

Hüsnü Şenlendirici'den engelli öğrencilere moral

6 saat önce

Müzisyen Hüsnü Şenlendirici, bir dizi program için geldiği Kahramanmaraş'ta engelliler okulunda öğrencilerle buluştu.

Hüsnü Şenlendirici'den engelli öğrencilere moral, System.String[]

Müzisyen Hüsnü Şenlendirici, bir dizi program için geldiği Kahramanmaraş'ta engelliler okulunda öğrencilerle buluştu.


Onikişubat ilçesindeki 125'inci Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu'na gelen müzisyen Hüsnü Şenlendirici, engelli öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Okul bahçesinde öğrencilerle birlikte pasta kesen Şenlendirici, daha sonra sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrencilere hediye dağıttı.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle okulu ziyaret eden Şenlendirici, yanında klarneti olmamasına rağmen okulu şenlendirmeyi başardı. Engelli öğrenciler ve ailelerin zorluklar içinde hayat mücadelesi verdiğini anımsatan Şenlendirici, engellilerin toplumda farkındalık oluşturması için öğrencileri ziyaret ettiğini söyledi. Şenlendirici, "Kahramanmaraş'ta Yunus Kaya kardeşimin daveti üzerine buraya geldik. Anlamlı günde burada olmak çok güzeldir. Özellikle engelli kardeşlerimin ailelerinin yaşadığı zorluklar ve bunların farkında olmak, vatandaşların bunların bilincine yerleştirebilmek ve farkındalık oluşturabilmek için bugün burada güzel insanlarla birlikte pasta kestik. Çocuklarımızla birlikte iyi ki buradayız" diye konuştu.


Şenlendirici, engelli öğrencileri ziyareti sonrası baltayla Maraş dondurması da kesti. - KAHRAMANMARAŞ

Hüsnü Şenlendirici, Kahramanmaraş, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:54 Kaynak: İHA
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