Son Dakika Haberleri: Hüsnü Şenlendirici'den "klarnet kampı"
Son Dakika Güncel Haber

Hüsnü Şenlendirici'den "klarnet kampı"

53 dakika önce

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici tarafından İzmir'in Kınık ilçesinde düzenlenen "4. Klarnet Kampı", klarnete gönül verenleri bir araya getirdi.

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici tarafından İzmir'in Kınık ilçesinde düzenlenen "4. Klarnet Kampı", klarnete gönül verenleri bir araya getirdi.
İlçeye bağlı Dündarlı Mahallesi'ndeki çiftlik evinde 4. Klarnet Kampı'nı organize eden Şenlendirici, her yaştan katılımcıya eğitim veriyor.
Aralarında ABD, Makedonya, Arnavutluk, Almanya, Rusya ve İran gibi ülkelerden gelenlerin bulunduğu kampa 120 kursiyer katıldı.
Çiftlikteki çadırlarda konaklayan katılımcılar, Hüsnü Şenlendirici ve diğer sanatçılardan klarnet çalmanın inceliklerini öğreniyor.
Hüsnü Şenlendirici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klarnete gönül verenleri ağırlamaktan mutlu olduğunu söyledi.
Kampa dışarıdan misafir almadıklarını belirten Şenlendirici, "Çünkü burada gerçekten kendi aramızda eğleniyoruz. Kampta müzik yapıyoruz ama bir eğitim sistemi de var. Hocalarımızla belirli saatlerde nota, klarnet, makam ve taksim dersleri veriyoruz." diye konuştu.
Farklı çevre ve konumdaki insanların çadırda kaldığını dile getiren Şenlendirici, ortak düşüncenin klarnet olmasının ise kendisini mutlu ettiğini vurguladı.
Makedonya'dan gelen 9 yaşındaki Erdenay Sali ise 3 yaşından beri klarnet çaldığını ve Hüsnü Şenlendirici'den eğitim aldığı için çok sevinçli olduğunu dile getirdi.
Dün başlayan ve 5 Temmuz'a kadar devam edecek kampta eğitim çalışmalarının dışında birçok klarnet sanatçısı konser verecek.
Hüsnü Şenlendirici'den klarnet kampı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:29 Kaynak: AA
Hüsnü Şenlendirici, Makedonya, Kınık, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de küçük kıza cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu! Balık derisi hastası Kayra'nın yardım çığlığı: Para değil krem istiyorum "Evlenmeden önce cinsel ilişki yaşadınız" deyip damadı öldüren kardeş tutuklandı Haluk Levent ve Şahan Gökbakar fayton konusunda karşı karşıya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 19:23:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hüsnü Şenlendirici'den "klarnet kampı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]