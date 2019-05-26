Son Dakika Haberleri: Hüsnü Şenlendirici'nin acı günü

Hüsnü Şenlendirici'nin acı günü

5 saat önce

Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin amcası vefat etti.

Hüsnü Şenlendirici'nin acı günü, System.String[]
Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin amcası vefat etti.

Ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin amcası,aynı zamanda klarnet üstadı Zeki Şenlendirici 86 yaşında hayatını kaybetti.

Zeki Şenlendirici, Bergama Laleli Camiinde öğle namazına müteakıp kılınan cenaze namazının ardından Bergama İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kısa bir süre önce düşmesinin ardından kalça kemiğindeki kırık sebebiyle Bergama Necla Mithat Öztüre Hastanesi'nde tedavi gören Zeki Şenlendirici,ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırıldırılmasının ardından bir süre sonra vefat etti.

Cenazeye katılanlar Şenlendirici'nin ailesine taziyelerini sundu.

?(DVM-FT) - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:50 Kaynak: İHA
Bergama, Hüsnü Şenlendirici, Yaşam
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