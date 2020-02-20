Hüsnü Şenlendirici Sanat Akademisi açılışına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hüsnü Şenlendirici Sanat Akademisi açılışına katıldı - Son Dakika

Hüsnü Şenlendirici Sanat Akademisi açılışına katıldı

6 saat önce

Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, Bilecik Belediyesi Sanat Akademisinin açılışına katıldıEkim 2019 tarihinden bu yana faaliyet gösteren ve 550 öğrencinin müziğin birçok dalında eğitim aldığı Bilecik Belediyesi Sanat Akademisinin açılışı, Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin katılımı...

Hüsnü Şenlendirici Sanat Akademisi açılışına katıldı, System.String[]

Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, Bilecik Belediyesi Sanat Akademisinin açılışına katıldı


Ekim 2019 tarihinden bu yana faaliyet gösteren ve 550 öğrencinin müziğin birçok dalında eğitim aldığı Bilecik Belediyesi Sanat Akademisinin açılışı, Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin katılımı ile gerçekleştirildi.


"Binalarımızın içini kültür ve sanatla dolduracağız"


Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, binaların içini kültür ve sanatla dolduracaklarını söyleyerek, "Belediyeler olarak fiziki çalışmadan daha çok kültürel ve sanatsal faaliyetlerin önemli. Açılışa katılan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dün gece bizlere keyifli bir gece yaşatan Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kulaklarımızın pasını sildiler. Dün akşam da dediğim gibi Bileciklileri hizmetlerin en iyisi ile buluşturmaya devam edeceğiz" şekline konuştu.


"İnşallah buralarda çok güzel gençler yetişecek"


Sanatçı Hüsnü Şenlendirici, Belediye Başkanı Semih Şahin'e kültür ve sanat anlamındaki çalışmalara verdiği katkı dolayısıyla teşekkür ederek, "Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Çok değerli ve duayen sanatçıların yanında benim de ismimin olmasına çok sevindim. İnşallah buralarda çok güzel gençler yetişecek" dedi.


Daha sonra Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi dersliklerinin açılışı gerçekleştirilirken, konuklar derslikleri gezerek, yapılan eğitim ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Açılış sonunda Sanatçı Hüsnü Şenlendirici'ye kursiyerler tarafından çeşitli hediyeler verildi ve hatıra fotoğrafları çektirildi. Program kapsamında ayrıca, gitar, bağlama, keman, klarnet, perküsyon, bateri, piyano, yan flüt, halk oyunları, modern danslar, Türk halk müziği korusu, sanat müziği korosu, çocuk korosu, resim ve heykel alanlarında eğitimlerin verildiği Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi dersliklerinin de açılışı yapıldı. - BİLECİK

Hüsnü Şenlendirici, Semih Şahin, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:24 Kaynak: İHA
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