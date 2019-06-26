Hustlers Filmi

Hustlers, Wall Street
müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini konu ediyor. Jennifer Lopez’in ekibin liderine hayat verdiği film
in kadrosunda Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles
, Cardi B, Mercedes
Ruehl gibi isimler yer alıyor. Yönetmen:
Lorene ScafariaSenaryo:
Lorene Scafaria, Jessica PresslerOyuncular:
Madeline Brewer, Lili Reinhart, Jennifer Lopez, Constance Wu, Cardi B, Julia Stiles, Stormi Maya, Frank Whaley, Trace Lysette, Mercedes Ruehl, Rhys Coiro
, Usher Raymond
, Lizzo, Brandon Keener, Ken Holmes , Tia Barr, Doris McCarthy, Steven Boyer, Vanessa Aspillaga , Daymien Valentino
, Hank Strong, David M Sandoval Jr., Mette TowleyFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
HustlersYapımcı Firma:
Gloria Sanchez ProductionsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
PinemaVizyon Tarihi:
13.09.2019Hustlers Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.