Son Dakika Haberleri: Husumet beslediği kişiyi ayağından vurdu
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Husumet beslediği kişiyi ayağından vurdu

28 dakika önce

Kastamonu'da Akmescit Mahallesinde bir kişi, husumetli olduğu şahsı ayağından silahla vurarak yaraladı.

Husumet beslediği kişiyi ayağından vurdu, System.String[]

Kastamonu'da Akmescit Mahallesinde bir kişi, husumetli olduğu şahsı ayağından silahla vurarak yaraladı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Akmescit Mahallesi Ballık Sokak üzerinde daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen H.H. ile S.O. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.O, yanında bulundurduğu silahla H.H'yi ayağından vurarak yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralanan H.H, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen S.O'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Akmescit Mahallesi, Kastamonu, Akmescit, Ballık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:25 Kaynak: İHA
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