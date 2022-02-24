Husumet bir canı aldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde husumetlisi tarafından silahla vurulan şahıs, hayatını kaybetti.

Olay, Yenice ilçesine bağlı Reşadiye köyüne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfun Acar (31), husumetlisi olduğu bilinen Yakup S. (35) ile karşıya geldi. Yanındaki silahı Tayfun A.'ya doğrultan Yakup S., birkaç el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Tayfun A. hayatını kaybedenken, Yakup S. ise Kurtlar köyünde jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ÇANAKKALE