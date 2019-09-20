Son Dakika Haberleri: Husumet kanlı bitti, köy muhtarı hayatını kaybetti
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Husumet kanlı bitti, köy muhtarı hayatını kaybetti

1 saat önce

Amasya Merkeze bağlı Saraycık köyü muhtarı daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen kişi tarafından pompalı av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Husumet kanlı bitti, köy muhtarı hayatını kaybetti, System.String[]

Amasya Merkeze bağlı Saraycık köyü muhtarı daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen kişi tarafından pompalı av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Saraycık köyünde, traktör üzerinde olan köy muhtarı Turan Aktaş'a (65), S.B. tarafından pompalı tüfekle ateş edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. S.B'nin bir ahırda saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenleyerek, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin verdiği ilk ifadesinde, Aktaş'la daha önceden aralarından yaşanan tartışmanın husumete dönüşmesi nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.


Gözaltına alınan şüpheli S.B.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - AMASYA

Saraycık, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:44 Kaynak: İHA
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