Husumet kavgasında pompalı tüfekle vuruldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Husumet kavgasında pompalı tüfekle vuruldu - Son Dakika

Husumet kavgasında pompalı tüfekle vuruldu

6 saat önce

Adana'da aralarında husumet olduğu bildirilen iki kişinin silahlı kavgasında, şahıslardan biri pompalı tüfekle ağır yaralandı.

Husumet kavgasında pompalı tüfekle vuruldu, System.String[]

Adana'da aralarında husumet olduğu bildirilen iki kişinin silahlı kavgasında, şahıslardan biri pompalı tüfekle ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, saat 04.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumetli oldukları öğrenilen Mehmet Y. ile Ömer K., sokakta karşılaştı. Kavga etmeye başlayan ikili, birbirlerine tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Mehmet Y.'nin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar Ömer K.'nin her iki bacağına isabet etti. Olay sırasında bölgede devriye görevi yapan mahalle bekçileri, kavgaya müdahale etti. Bekçilerin haber merkezine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis sevk edildi. Ağır yaralanan ve kan kaybeden Ömer K., ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Polis zanlıyı olayda kullandığı pompalı tüfekle yakaladı. Daha sonra polis aracına bindirilen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olay yerinde incelemesini tamamlayan polis, şüphelinin ve yaralının kullandığı silahlara el koydu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kiliseye arabayla dalan adam: Şeytandan kaçtım
Almanya'da Müslümanlara ait mezarlara çirkin saldırı Cani katil, bıçakladığı adamı ağzına toprak doldurarak boğdu Adliyeye gülerek girip tutuklanan uyuşturucu kuryesi Seda'nın ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
14:28 CHP, 'Dijital Hizmet Vergisi Kanunu'nda 11 maddenin iptalini istedi - Son Dakika Haber
14:27 Besni'de 2 otomobil çarpıştı - Son Dakika Haber
14:27 FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 4 kişi serbest - Son Dakika Haber
14:26 Trafikte tartıştığı şahsı yaraladı, 4 yıl 12 ay hapis cezası aldı - Son Dakika Haber
14:25 İran dini lideri Hamaney, Trump'ın yüzüne atılmış 'kanlı tokat' fotoğrafını paylaştı - Son Dakika Haber
14:15 Davutoğlu'nun yardımcısı, Gelecek Partisi'nin oy oranına ilişkin rakam verdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 14:35:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Husumet kavgasında pompalı tüfekle vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]