Husumet kavgasında pompalı tüfekle vuruldu - Son Dakika

Adana'da aralarında husumet olduğu bildirilen iki kişinin silahlı kavgasında, şahıslardan biri pompalı tüfekle ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, olay, saat 04.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumetli oldukları öğrenilen Mehmet Y. ile Ömer K., sokakta karşılaştı. Kavga etmeye başlayan ikili, birbirlerine tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Mehmet Y.'nin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar Ömer K.'nin her iki bacağına isabet etti. Olay sırasında bölgede devriye görevi yapan mahalle bekçileri, kavgaya müdahale etti. Bekçilerin haber merkezine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis sevk edildi. Ağır yaralanan ve kan kaybeden Ömer K., ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis zanlıyı olayda kullandığı pompalı tüfekle yakaladı. Daha sonra polis aracına bindirilen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olay yerinde incelemesini tamamlayan polis, şüphelinin ve yaralının kullandığı silahlara el koydu.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADANA