Husumetli aileler arasında 'arazi' kavgası: 1 ölü - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, husumetli iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Yakup Donuk (26), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Suruç'a bağlı kırsal Çomak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden arazi meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlediği öğrenilmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Yakup Donuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Donuk'u yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Donuk, burada doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, tabancayı ateşleyen kişiyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.