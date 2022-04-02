Husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı, 8 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı, 8 tutuklama

02.04.2022 11:19
Husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı, 8 tutuklama

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silah, bıçak ve sopalı kavgada 4'ü ağır, 14 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silah, bıçak ve sopalı kavgada 4'ü ağır, 14 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şekerhane Mahallesi Eczacılar Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri silah, bıçak ve sopalarla birbirine saldırdı. Kavgada 4'ü ağır, 14 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü.

Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı. 18 yaşından küçük olan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakıldı.

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden M.A. savcı talimatıyla, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.A, Z.A, K.A., A.A., A.A., B.A., M.A. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı, 8 tutuklama
Husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı, 8 tutuklama
Husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı, 8 tutuklama
YORUMLAR
500
Annesini öldüren gençten tek cümlelik savunma: Başımızı öne eğdi Annesini öldüren gençten tek cümlelik savunma: Başımızı öne eğdi ABD'den Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı yeni adım ABD'den Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı yeni adım

Alanya, Savcı, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı, 8 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Çatıda yangın çıktı, 250 güvercin diri diri yandı
11:07 Zelenski'den kan donduran iddia: Rusya çekilirken ölülerin bedenlerine bile mayın yerleştirmiş
11:04 Hani insan hakları vardı? Danimarka; İranlı anneyi önce uyuşturdu, sonra 2 çocuğuyla sınır dışı etti
11:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitçisi benzinciye gidince ne olur? İşte o anlar
11:00 Galatasaraylı Cicaldau İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi
10:28 Acil tıp teknikeri Büşra terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı, sonra da ismini koydu: Bakan Koca o anları paylaştı
10:26 Ünlü futbol adamı Arsen Wenger'den Mesut Özil tavsiyesi: Biraz eğlenmesi gerekiyor
10:23 Tecavüz suçlamasıyla gündem olan Kurtuluş Kuş "Kedi yine ciğere uzanamadı" paylaşımıyla ne demek istedi?
10:20 Zamlara isyan edenler kervanına Melih Gökçek de katıldı! Gökçek'e göre zamların nedeni bürokratlar
10:05 Annesini öldüren gençten tek cümlelik savunma: Başımızı öne eğdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 11:25:33. #1.11#
SON DAKİKA: Husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı, 8 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement