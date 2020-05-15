Husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Kaşyazı köyünde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Tekin ve Kaya ailesi fertleri arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek av tüfeği ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar Adem Tekin (30) ve Recep Kaya'ya (39) isabet etti. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Adem Tekin doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren Kaya'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma olay sonrası köyü ablukaya alarak kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 07:13 Kaynak: DHA
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