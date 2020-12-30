Husumetli aileler arasındaki tartışma AK Parti ilçe binasına taşındı: 3 yaralı - Son Dakika

Husumetli aileler arasındaki tartışma AK Parti ilçe binasına taşındı: 3 yaralı

30.12.2020 19:53
Husumetli aileler arasındaki tartışma AK Parti ilçe binasına taşındı: 3 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Silahlı kavga sonrası AK Parti ilçe binası uzun namlulu silahla tarandı.

Olay, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Sokakta silahların sıkılmasıyla M.K., H.K., A.G. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan aileler arasında gerginlik devam ederken, kavgaya karışan taraflardan biri, AK Parti ilçe binasına pompalı tüfekle saldırdı.

Saldırı sonrası polis ekiplerince 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Husumetli aileler arasındaki tartışma AK Parti ilçe binasına taşındı: 3 yaralı
Husumetli aileler arasındaki tartışma AK Parti ilçe binasına taşındı: 3 yaralı
Husumetli aileler arasındaki tartışma AK Parti ilçe binasına taşındı: 3 yaralı
Husumetli aileler arasındaki tartışma AK Parti ilçe binasına taşındı: 3 yaralı

Diyarbakır, AK Parti, kavga, Hani, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetli aileler arasındaki tartışma AK Parti ilçe binasına taşındı: 3 yaralı - Son Dakika


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