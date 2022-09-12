Husumetli aileler arasındaki tartışma kanlı bitti! Uzun namlulu silahların kullanıldığı olayda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Husumetli aileler arasındaki tartışma kanlı bitti! Uzun namlulu silahların kullanıldığı olayda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

12.09.2022 00:20

Osmaniye'de yaşanan olayda aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan kavgada uzun namlulu silahlar kullanıldı. Taraflar arasında yaşanan çatışma sebebiyle 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Baş Mahalle Mustafa İnce Sokak'ta iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

UZUN NAMLULU SİLAHLAR KULLANILDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte uzun namlulu silahlarında kullanıldığı olayda Ali Uğurlu olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Hatun Canpolat ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kavgada ismi öğrenilemeyen 3 yaralının da hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İki aile arasında av tüfeği ve kalaşnikoflu kavga: 2 ölü, 3 yaralı İki aile arasında av tüfeği ve kalaşnikoflu kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

Ali Uğurlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetli aileler arasındaki tartışma kanlı bitti! Uzun namlulu silahların kullanıldığı olayda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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00:20 Husumetli aileler arasındaki tartışma kanlı bitti! Uzun namlulu silahların kullanıldığı olayda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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SON DAKİKA: Husumetli aileler arasındaki tartışma kanlı bitti! Uzun namlulu silahların kullanıldığı olayda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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