Husumetli Aileler Barıştı
1 saat önce
Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da 5 ay önce komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişinin ölümüyle başlayan husumet, barış yemeğiyle son buldu.
Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da 5 ay önce komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişinin ölümüyle başlayan husumet, barış yemeğiyle son buldu. Şanlıurfa
'da 5 ay önce Baglarbaşı Mahallesinde komşu olan Eken ile Altıntaş
aileleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada başına isabet eden taşla ağır yaralanan Hüseyin Şidim, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Her iki aile arasında 5 aydır süren husumetin son bulması için görüşmeler yapıldı. Arabulucuların ikna etmesinin ardından husumetli aileler için barış yemeği düzenlendi. Yemeğe; İl Jandarma
Komutanı Albay Eyyüp Sabri Kirişçi, bölgenin kanaat önderleri ile iki aile fertleri katıldı. Duaların okunduğu törende iki aile fertleri birbirlerine sarılarak barıştı ve birlikte yemek yedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:39 Kaynak: DHA
3 Aylık Reyhan Bebek Öldü, Anne Ev Sahibini Suçladı (2)
Konteynerden Çıkan Erkek Bacakları Olayının Detayları Belli Oldu! Cani Yeğen, Cinayeti İtiraf Etti
Çöp Konteynerindeki Vahşetin Sırrı Çözüldü
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, EYT'liler İçin Hazırladığı Aile Sigortası Projesini Açıkladı