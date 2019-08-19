Son Dakika Haberleri: Husumetli aileler barıştırıldı
Son Dakika Güncel Haber

Husumetli aileler barıştırıldı

1 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde 31 Mart Muhtarlık Seçimlerinden bu yana devam eden husumet, barış yemeğiyle son buldu.

Husumetli aileler barıştırıldı, System.String[]
Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde 31 Mart Muhtarlık Seçimlerinden bu yana devam eden husumet, barış yemeğiyle son buldu.

Birçok defa kavga ve silahlı yaralanmaların olduğu mahallede; Şemskan Aşireti Reisi Sami Yiğit ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın devreye girmesiyle mahalle sakinleri ve aileler bir araya geldi. Düzenlenen barış yemeğinde konuşan Başkan Tanış, ailelerin arasında yaşanan husumetin büyümesini önlemek amacıyla girişimlerde bulunduklarını söyleyerek, "İlçemizin ileri gelen kanaat önderleri ile birlikte üç aile büyükleriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda barış sağlandı. Temennimiz ilçemizde barışçıl, kavgasız bir şekilde her kesimin kardeşçe yaşamasıdır. İlçemizde yaşanan bu tatsız olayın daha da büyük olaylara neden olmadan barışçıl yollarla çözülmesi bizleri mutlu etmiştir" dedi.

Barış programına AK Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş, Gürpınar Belediye meclis üyeleri, kanaat önderleri ve çevre mahallelerden birçok vatandaş katıldı. - VAN
Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayyum atanan Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerinin internet siteleri kapatıldı
HDP'liler Van Büyükşehir Belediyesine girmek istedi, polis izin vermedi Van Valiliği: 'Atatürk portresi indirildi' iddiaları asılsızdır Üç belediyeye kayyum atanmasını protesto etmek isteyen HDP'li vekillerin yürüyüşüne izin verilmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 16:58:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Husumetli aileler barıştırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]