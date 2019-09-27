Husumetli aileler barıştırıldı
1 saat önce
Bulanık ilçesinde aralarında husumet olan iki aile barıştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:02 Kaynak: AA
Bulanık ilçesinde aralarında husumet olan iki aile barıştırıldı.
İlçenin Arakonak köyünde üç ay önce Aslan ve Yıldız aileleri arasında çıkan ve bir kişinin yaralandığı kavganın devam etmemesi için kanaat önderleri devreye girdi.
Köy camisinde bir araya getirilen aile mensupları, kucaklaşarak barıştı.
Kanaat önderi Seyit Veysi Kılınç, İslam'da üç günden fazla küslüğün haram olduğunu belirterek, ailelere teşekkür etti.
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