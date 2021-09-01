Husumetli aileler barıştırıldı - Son Dakika

Van'da iki aile arasında çıkan ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından başlayan husumet barışla sonuçlandırıldı.

İskele Mahallesi'ndeki bir restoranda verilen barış yemeğinde, iki ailenin fertleri duanın ardından el sıkışarak barıştı.

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan kanaat önderi İskender Ertuş, barışın sağlanmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kanaat önderi Hüsnü Timur ise 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde iki aile arasında sağlanan barışın hayırlı olmasını diledi.