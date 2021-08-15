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Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince "Yeter artık" diye isyan etti - Son Dakika

Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince "Yeter artık" diye isyan etti

15.08.2021 17:53

Antalya'da komşu iki aile arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı. "Bitti" derken, yeniden başlayan kavgayı polisin, "Yeter artık ya. Uzaklaşın artık" anonsu da durduramadı. Kavga, polisin yarım saatlik uğraşıyla sonlandırıldı.

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6051. Sokak'taki sitede meydana gelen olayda; aynı apartmanda oturan komşu iki kadın arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışmaya, ailenin gençleri de dahil oldu. İki aile arasındaki kavgayı görenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen asayiş ekibi, kavgayı ayırmakta güçlük çekince takviye istedi.

"YETER ARTIK"

Haber merkezi, bölgeye yakın tüm polisleri olay yerine yönlendirdi. Onlarca polisin müdahale ettiği kavga, sitenin bahçesinden sokağa taştı. Kavga tam 'bitti' derken, apartmanlar arasından çıkan gençler, tansiyonu yeniden yükseltti. Bir polis memuru sitenin önündeki kalabalığı dağıtmak için araçtan sık sık anons yaptı. Polisin, "Yeter artık ya. Neden anlamak istemiyorsunuz? Uzaklaşın artık. Burada sorun istemiyorum" sözleri, yaşanan gerginliği bitirmeye yetmedi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Bir kadın, vücuduna zarar vermek isteyen yakınını durdurmak isterken bayıldı. O an, kameralara yansıdı. Fenalaşan yaşlı bir kadın da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavga yarım saatlik uğraş sonunda aile büyüklerinin araya girmesiyle sonlandırıldı.

Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince Yeter artık diye isyan etti
Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince Yeter artık diye isyan etti
Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince Yeter artık diye isyan etti
Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince Yeter artık diye isyan etti
Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince Yeter artık diye isyan etti
Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince Yeter artık diye isyan etti
Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince Yeter artık diye isyan etti
Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince Yeter artık diye isyan etti

Asayiş, Kepez, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince 'Yeter artık' diye isyan etti - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Sami Göksu: Şu hale bak bırakın yesinler birbirini ellerine iş bulamamışlar neyi paylaşamamışlar ki Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince "Yeter artık" diye isyan etti - Son Dakika
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