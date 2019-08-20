Son Dakika Haberleri: Husumetli aileler düğün salonunda kavga etti: 9 yaralı
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Husumetli aileler düğün salonunda kavga etti: 9 yaralı

1 saat önce

Husumetli aileler düğün salonunda kavga etti: 9 yaralıGaziantep'in Nurdağı ilçesinde düğün sırasında husumetli iki ailenin üyeleri arasında taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

Husumetli aileler düğün salonunda kavga etti: 9 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düğün sırasında husumetli iki ailenin üyeleri arasında taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı. Kavga sırasında aile fertleri bir birlerine ait araçları yakmaya çalıştı, 1 kamyonet yanarak hasar gördü. İlçeye bağlı Kurudere Mahallesi'ndeki Belediye Kullar Düğün salonunda karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ö.Y., E.Ö.K., S.A.K., S.Ö.K., K.Ö.K, Y.A.Y., S.A.S., B.G.S. ve Y.Ö.S. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve özel harekat polisleri kavgayı güçlükle sonlandırdı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Gaziantep'teki eşitli hastanelere sevk edildi.
ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER
Kavgaya karışan taraflar daha sonra düğün salonu çevresinde birbirlerine ait araçları yakmaya çalıştı. Olayda yanan bir kamyonet kullanılmaz hale geldi. Mahallede olayların büyümemesi için polis ve jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.
Nurdağı, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:26 Kaynak: DHA
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Husumetli aileler düğün salonunda kavga etti: 9 yaralı
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