Husumetli ailelerin kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli beldesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli beldesi Eski Bağlar mevkiinde meydana geldi. Husumetli olan Özer ve Öksüz ailelerinin fertleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek av tüfeği ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada S.Ö. (60) tarafından ateşlendiği öne sürülen tüfekten çıkan saçmalar Mehmet Özer (55) ile oğlu Bekir Özer'e (17) isabet etti. Mehmet Özer, olay yerinde yaşamını yitirdi, Bekir Özer ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüfekle ateş açan S.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

- Afyonkarahisar