Husumetli ailelerin kavgasında şişeler havada uçtu - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı. Kavgaya karışanlar birbirlerine şişelerle saldırırken, bir kişi de pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Şişelerin isabet ettiği Kemal E. (15) hafif yaralanırken, havaya ateş açan V.D. ise gözaltına alındı.

Olay, 13.30 sıralarında Çimentepe Mahallesi 600. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri arasında dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipler, tartışmanın kavga dönüşmesini önledi. 2 ailenin üyeleri, bugün bir kez daha karşılaştı. Bu kez tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, olaya karışanlar birbirlerine boş şişe fırlatmaya başladı. Bunun üzerine evinin çatısına çıkan V.D., pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

POLİS ARACI ZARAR GÖRDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından olay kontrol altına alınırken, şişe isabet ettiği öğrenilen Kemal E. yaralandı. Hafif yaralandığı belirlenen Kemal E., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir polis aracı da ön camına atılan şişeler nedeniyle zarar gördü. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.