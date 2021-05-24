Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor! Anne karnındaki bebek de yaşama tutunamadı - Son Dakika

İNSANOĞLU:

BU TÜR TOPRAK KAVGALARI EN ÇOK URFA YÖRESİNDE OLUYOR .YAZIK DEGİLMİ O KADAR CANLAR GİTTİ CENABI ALLAH BİR İNSANI ÖLDÜREN BÜTÜN KAİNATI ÖLDÜRMÜŞTÜR DİYOR BİZ HALA ÇOK BASİT ŞEYLERDEN BİR BİRİMİZİ ÖLDÜYORUZ YAZIK GÜNAH BUNLARDAN DERS ÇIKARALIM EN GÜZELİ UZLAŞI YARIN AHİRETTE ÇOK PİŞMAN OLURUZ İŞ İŞTEN GEÇER VESSELAAAAM.