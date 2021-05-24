Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor! Anne karnındaki bebek de yaşama tutunamadı - Son Dakika

Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor! Anne karnındaki bebek de yaşama tutunamadı

24.05.2021 10:25
Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor! Anne karnındaki bebek de yaşama tutunamadı, System.String[]

Şanlıurfa'da gerçekleşen ve husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı. Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan 9 aylık hamile Emine D.'nin, karnındaki bebeğini kaybettiği öğrenildi. Doktorlar tarafından sezaryen ile alınan bebeğin cenazesi de kavgada yaşamını yitiren 3 kişiyle birlikte geniş güvenlik önlemleri altında defnedildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Aşağı Taşlı Kırsal Mahallesi'nde toprak anlaşmazlığı nedeniyle 3 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı kavgada darp edilerek yaralanan 9 aylık hamile Emine D. yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BEBEĞİ HAYATA TUTUNAMADI

Hastanede yapılan ilk müdahalesi sonrası, yaralı hamile kadın Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan kontrollerde, kadının karnındaki bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

SEZARYANLA ALINIP TOPRAĞA VERİLDİ

Doktorlar tarafından sezaryen ile alınan bebeğin cenazesi de kavgada hayatını kaybeden 3 kişi ile birlikte gece geç saatlerde Aşağı Taşlı Mahallesi'nde jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında defnedildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

Bebeğini kaybeden Emine D.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.

Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor! Anne karnındaki bebek de yaşama tutunamadı

Güvenlik Önlemleri, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor! Anne karnındaki bebek de yaşama tutunamadı - Son Dakika


YORUMLAR (6)
  • İNSANOĞLU: BU TÜR TOPRAK KAVGALARI EN ÇOK URFA YÖRESİNDE OLUYOR .YAZIK DEGİLMİ O KADAR CANLAR GİTTİ CENABI ALLAH BİR İNSANI ÖLDÜREN BÜTÜN KAİNATI ÖLDÜRMÜŞTÜR DİYOR BİZ HALA ÇOK BASİT ŞEYLERDEN BİR BİRİMİZİ ÖLDÜYORUZ YAZIK GÜNAH BUNLARDAN DERS ÇIKARALIM EN GÜZELİ UZLAŞI YARIN AHİRETTE ÇOK PİŞMAN OLURUZ İŞ İŞTEN GEÇER VESSELAAAAM. Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor! Anne karnındaki bebek de yaşama tutunamadı - Son Dakika
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