Son Dakika Haberleri: Husumetli akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı
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Husumetli akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı

1 saat önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 5 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Husumetli akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı, System.String[]
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 5 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Saim Çıkrıkçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 akraba grubu caddede karşılaştı. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, otomobilden aldığı pompalı tüfekle karşı gruba ateş açtı. Olayda, 5 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, çevredekiler ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, olaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Soruşturma sürüyor.


Bahçelievler Mahallesi, Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:31 Kaynak: DHA
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