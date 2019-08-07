Husumetli akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı
1 saat önce
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 5 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:31 Kaynak: DHA
İZMİR'in Karabağlar
ilçesinde, husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 5 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi
Saim Çıkrıkçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 akraba grubu caddede karşılaştı. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, otomobilden aldığı pompalı tüfekle karşı gruba ateş açtı. Olayda, 5 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, çevredekiler ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, olaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Soruşturma sürüyor.
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