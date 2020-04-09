Husumetli gençler arasındaki kavgada kan döküldü (2) - Son Dakika

KONUŞMAK ÜZERE BULUŞMUŞLAR

İzmir'in Buca ilçesinde kavga ettiği Burak Şahin'i (20) bıçaklarak öldürmekten gözaltına alınan aynı yaştaki Bünyamin Önder, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme'de ifade veren Önder'in kız meselesi nedeniyle konuşmak üzere olay yerinde buluştuklarını söyledi. Önce tartıştıklarını ardından çıkan kavgada bıçakladığını itiraf eden Önder, pişman olduğunu söyledi. Bünyamin Önder tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,