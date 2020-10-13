Son dakika! Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Son dakika! Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

13.10.2020 05:56
Son dakika! Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı, System.String[]

Son dakika haberleri... Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı İZMİR'in Konak ilçesinde, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında, çıkan silahlı kavgada bir kişi göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı
İZMİR'in Konak ilçesinde, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında, çıkan silahlı kavgada bir kişi göğsünden vurularak ağır yaralandı.
Olay, 03.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1212 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun sokakta karşılaşması sonucu silahlı kavga çıktı. Olayda, Yusuf Ö. (39) göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçarken, Yusuf Ö. arkadaşları tarafından 09 BG 218 plakalı hafif ticari araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Yusuf Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika! Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Son dakika! Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Son dakika! Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Son dakika! Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Yenişehir, Konak, İzmir, kavga, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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