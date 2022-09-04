Karaman'da dehşet anları! İki husumetli yaşlı adam sokakta karşılaşınca birbirine bıçak ve silah çekerek kavga etti - Son Dakika
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Karaman'da dehşet anları! İki husumetli yaşlı adam sokakta karşılaşınca birbirine bıçak ve silah çekerek kavga etti

04.09.2022 08:55

Karaman'da iki husumetli yaşlı adamın sokak ortasında birbirlerine bıçak ve silahla saldırarak yaralamasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı. Küfür yüzünden araları açılan köylülerin sokakta yaptığı kavgada silahlı saldırganın ateş açması sonrası bıçakla karşılık veren diğer kişinin kavgasında kan aktı. Silahla göğsünden vurulan adam yere yığılırken bıçakla yaralanan hasmı olay sonrası sigarasını yaktı.

Korkunç olay, dün saat 09.50 sıralarında Fenari Mahallesi 293 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, aynı köylü oldukları öğrenilen ve aralarında küfür etme meselesi yüzünden husumet bulunan Zekeriya K. ile Hayrettin A. (58), çarşıda karşılaşarak tartışmaya başladı. Her iki şahıs arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmemesi için tanıdıkları araya girerek tarafları ayırdı.

SİLAHLA VURULUNCA BIÇAKLA HASMININ ÜZERİNE SALDIRDI

Husumetli olan Zekeriya K. ile Hayrettin A'nın birbirlerine bıçak ve silahla saldırarak yaralamasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olayın yaşandığı sokak üzerindeki evine kaldırımdan yürüyerek gitmekte olan Hayrettin A., aynı sokakta yol ortasında yürüyen husumetlisi Zekeriya K. ile karşılaşarak tartışmaya başladı. İkili arasında tartışma devam ederken, Zekeriya K., belinden bıçağı, Hayrettin A. da belinden tabancayı çıkararak Zekeriya K.'nın göğsüne ateş etti. Zekeriya K. da o anda elindeki bıçakla Hayrettin A'nın üzerine yürüdü. O sırada geri geri kaçmaya çalışan Hayrettin A. ise park halindeki otomobile çarparak yere düştü. Zekeriya K., yere düşen Hayrettin A'ya elindeki bıçağı saplamaya başladı. Göğsünden vurulan Zekeriya K., kısa bir süre içinde yere yığıldı. İki yaşlı adamın kavga ettiği sırada sokaktan geçmekte olan iki vatandaşın silah sesi üzerine olay yerinden kaçtığı görüldü.

2 EL ATEŞ ETTİKTEN SONRA SİGARASINI YAKTI

Hayrettin A., silahla göğsünden vurulduktan sonra yerden kalkamayan Zekeriya K'nin başına gelerek önce ayağına sonra da göğsüne birer el daha ateş etti. Silahını beline koyan Hayrettin A., daha sonra yere düşen sigara paketinden çıkardığı sigarayı yakarak yaralının başında içmeye başladı. Bacağı, kolu ve karın bölgesinde bıçak yarası olan Hayrettin A., evinin önüne giderek polisi beklemeye başladı.

SİLAHLI SALDIRGAN GÖZALTINDA, BIÇAKLI SALDIRGANIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı her iki şahıs da olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Göğsüne ve bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan Zekeriya K'nin sağlık durumunun halen ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hayrettin A'nın ise tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek gözaltına alındığı bildirildi.

Karaman'da dehşet anları! İki husumetli yaşlı adam sokakta karşılaşınca birbirine bıçak ve silah çekerek kavga etti
Karaman'da dehşet anları! İki husumetli yaşlı adam sokakta karşılaşınca birbirine bıçak ve silah çekerek kavga etti
Karaman'da dehşet anları! İki husumetli yaşlı adam sokakta karşılaşınca birbirine bıçak ve silah çekerek kavga etti
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Silah ve bıçaklı kavganın dehşete düşüren görüntüleri kamerada Silah ve bıçaklı kavganın dehşete düşüren görüntüleri kamerada Karaman'da motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı Karaman'da motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da dehşet anları! İki husumetli yaşlı adam sokakta karşılaşınca birbirine bıçak ve silah çekerek kavga etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da dehşet anları! İki husumetli yaşlı adam sokakta karşılaşınca birbirine bıçak ve silah çekerek kavga etti - Son Dakika
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