Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü

02.06.2022 14:18

Uşak'ta iki husumetli aile arasında arazi anlaşmazlığı yaşandı. Şiddet dozunun arttığı tartışmada Aydın Dişçi silahla vurularak hayatını kaybederken, babası Hasan Dişçi ise darp sonucu yaralandı. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Arazi anlaşmazlığı yüzünden bir süredir karşı karşıya gelen aile, sabah saatlerinde görüşmek üzere arazide buluştu. Aralarındaki anlaşmazlığı gidermek için bir araya gelen husumetli iki aile arasında başlayan sözlü atışmalar bir anda yerini kavgaya bıraktı.

SİLAHLA VURULAN OĞUL ÖLDÜ

Kısa sürede büyüyen ve silahların çekildiği kavgada, Aydın Dişçi silahla vurulurken, babası Hasan Dişçi ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Aydın Dişçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hasan Dişçi, sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavgada hayatını kaybeden Aydın Dişçi'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin 3 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
İki aile arasındaki kavgada oğul öldü, baba yaralandı İki aile arasındaki kavgada oğul öldü, baba yaralandı Arazi kavgasında kan aktı: Baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti Arazi kavgasında kan aktı: Baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:48 Emine Erdoğan, geri dönüşüm kutularının yaygınlaşmasını istedi: Söyleye söyleye başaracağız
13:46 Demet Şener'in evine astığı tablo sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Herkes aynı yorumu yaptı: Edep kalmadı
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
12:57 Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Salah'ın hocası olacak
12:39 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Samandıra'da teftişte! 5 yıldızlı yeni arma önünde poz verdi
12:33 Galata'da kendini tinerle yakan ve ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
12:21 Cinsel içerikli videosu ortaokul öğrencilerinin elinde dolaşan öğretmen tutuklanarak cezaevine yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 14:22:13. #1.13#
SON DAKİKA: Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement