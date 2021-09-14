Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Salihli ilçesinde Şehitler Mahallesi'nde Şerafettin D.(59) ile oğulları Umut D.(27) ve Onur D.(24), yolda karşılaştıkları ve husumetli oldukları iddia edilen Sinan Ç.(27) ve kardeşi Caner Ç. (20) ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda 2 grup pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş etti.

YOLDAN GEÇENLER DE YARALANDI

Saldırıda Sinan Ç. ile yoldan geçen ve saçmaların isabet ettiği Müslüm C.(25), Cengiz G.(65) ve Mehmet Ali K.(15) yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

MÜDAHALEYE GELEN POLİS OTOSU DA İSABET ALDI

Olaya müdahale eden polis otosuna da saçma isabet ettiği görüldü. Kavgada kullanılan 2 dipçiksiz pompalı tüfek ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.