Son Dakika Haberleri: Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde husumetli iki aile fertleri arasında çıkan ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada İsmail Özçelik yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde husumetli iki aile fertleri arasında çıkan ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada İsmail Özçelik yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kavga gece saatlerinde ileçeye bağlı Beybostan Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha öncesen husumet olan iki aile bireyleri sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Diğer aile bireylerinin de dahil olması ile büyüyen tartışma, av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Kerem Ergül ve İsmail Özçelik yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Özçelik doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Özçelik'in cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna konulurken, jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:38 Kaynak: DHA
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