Son Dakika Haberleri: Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 7 yaralı (2)
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Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 7 yaralı (2)

1 saat önce

BOZOVADA 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIŞanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, husumetli Karaçizmeli ile Adlı aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişinin yaralanmasının ardından jandarma ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen 17 kişiyi gözaltına aldı.

Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 7 yaralı (2), System.String[]

BOZOVADA 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, husumetli Karaçizmeli ile Adlı aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişinin yaralanmasının ardından jandarma ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen 17 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik önlemlerinin devam ettiği ilçede yaşanan kavgayla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği yazılı açıklama yaptı. Yaralıların hastanelerde tedaviye alındığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Olayın yaşandığı bölgede her türlü güvenlik tedbiri alınmış olup, başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Bu arada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 17 şüpheli gözaltına altına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek."


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:43 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Jandarma, Bozova, Güncel
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