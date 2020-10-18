Husumetli iki aile Kur'an'a el basıp yemin ederek barıştı - Son Dakika

Husumetli iki aile Kur'an'a el basıp yemin ederek barıştı

18.10.2020 15:26

Husumetli iki aile Kur'an'a el basıp yemin ederek barıştı Mersin'de bir cinayet olayı nedeniyle aralarında 3 yıldır husumet bulunan Genç ve Özkan aileleri, bölgenin ileri gelenlerinin araya girmesiyle düzenlenen barış etkinliğinde, Kur'an-ı Kerim üzerine el basıp yemin ederek barıştılar...

Husumetli iki aile Kur'an'a el basıp yemin ederek barıştı

Mersin'de bir cinayet olayı nedeniyle aralarında 3 yıldır husumet bulunan Genç ve Özkan aileleri, bölgenin ileri gelenlerinin araya girmesiyle düzenlenen barış etkinliğinde, Kur'an-ı Kerim üzerine el basıp yemin ederek barıştılar

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer:

"Hoşgörü, barış ve kardeşlik değerli, yüce ve kutsal kavramlardır"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak:

"Müminler ancak kardeştir"

MERSİN - Mersin'de bir cinayet olayı nedeniyle aralarında 3 yıldır husumet bulunan Genç ve Özkan aileleri, bölgenin ileri gelenlerinin araya girmesiyle düzenlenen barış etkinliğinde, Kur'an-ı Kerim üzerine el basıp yemin ederek barıştılar.

Yaklaşık 3 yıl önce iki genç arasında çıkan bir tartışma sonrası 24 yaşındaki Kasım Özkan'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan cinayet olayının ardından Özkan ve Genç aileleri arasında husumet oluştu. Aynı zamanda akraba olan Mardinli iki aile arasındaki 3 yıldır devam eden gerginlik, bölgenin ileri gelenlerinin araya girmesiyle sulhla sonuçlandı.

Yıllar sonra yeniden bir araya gelen iki aile için, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki Şeyh İzzettin Camii önünde barış etkinliği düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın da katıldığı etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okunarak davetlilere barış tatlısı ikram edildi.

"Müminler ancak kardeştir"

Etkinlikte konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın, "Müminler ancak kardeştir" buyurduğunu hatırlatarak, "Bizler kardeşiz, bunu hiçbir zaman unutmayalım. Allah'ın en çok sevdiği şey de affetmektir. Kendisi de çok affedicidir. Her günahı affeden yüce yaratandır. Dünya geçici bir dünya. Bu dünyaya barış yakışır, kardeşlik yakışır, sevgi yakışır, muhabbet yakışır. Düşmanlık hiçbir kutsal dinde yoktur, öldürme, hiçbir kutsal dinde yoktur. Rabbim tüm günahlarımızı affetsin. Kardeşliği, barışı, muhabbeti, sevgiyi önemseyelim. Allah barışımızı daim eylesin" dedi.

"Hoşgörü, barış ve kardeşlik değerli, yüce ve kutsal kavramlardır"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de hoşgörü, barış ve kardeşliğin değerli, yüce ve kutsal kavramlar olduğunu ifade ederek, "Geçmişte dünya tarihinde, insanlık tarihinde, nice zulümler, nice savaşlar, nice acılar toplumları, insanları hep acıya sevk etmiş ve bundan faydalanan olmamış. Sonuçta anaların yüreği yanmış. Geçtiğimiz yıllarda da iki aile arasında böyle bir acı olay gerçekleşmiş ve çok şükür ki, bugün bu olayın iki aile arasında tatlıya bağlanması bizleri de ziyadesiyle memnun etti" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu dile getiren Seçer, şöyle devam etti; "Allah'ımız bir, kitabımız bir, sevdamız bir, bayrağımız bir, kimliğimiz bir, geçmişimiz bir, geleceğimiz bir, ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Bunun üzerine bir şey koymaya gerek yok. Bir birimizi samimiyetle kucaklamalıyız."

Barış duasını İl Müftüsü Şaban Kondi yaptı

Barış duasını yapan İl Müftüsü Şaban Kondi ise ilahi dinlerin özünde sevgi, barış, kardeşlik ve sulh olduğunu vurgulayarak, "Hazreti Adem'in çocuklarıyla başlayan, Şeytan'ın aldatmasıyla devam eden bu tür olaylar kıyamete kadar var olacaktır. Ama bu din ümitsizlik dini değil, bu dinin özünde tövbe var, af vardır" diye konuştu.

Konuşmaların ve yapılan duanın ardından Genç ve Özkan ailelerinin ileri gelenleri, katılımcıların huzurunda Kur'an-ı Kerim'e el basıp, bir birlerine haklarını helal ederek yemin edip kucaklaşarak barıştılar. Barışın nedeniyle taraflar kurban kesti.

Husumetli iki aile Kur'an'a el basıp yemin ederek barıştı
Husumetli iki aile Kur'an'a el basıp yemin ederek barıştı
Husumetli iki aile Kur'an'a el basıp yemin ederek barıştı
Husumetli iki aile Kur'an'a el basıp yemin ederek barıştı
Husumetli iki aile Kur'an'a el basıp yemin ederek barıştı
Husumetli iki aile Kur'an'a el basıp yemin ederek barıştı

Kardeşlik, Cinayet, Mersin, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Husumetli iki aile Kur'an'a el basıp yemin ederek barıştı - Son Dakika

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