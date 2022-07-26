Husumetli iki ailenin çatışmasında bekçi yaralanmıştı: 14 kişi adliyeye sevk edildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hafta sonu 2 aile arasındaki çatışmaya müdahale etmek için giden bekçilerden biri yaralandı. Olaya ilişkin çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirilerek yakalanan 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Cumartesi akşamı gece saatlerinde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre husumetli 2 aile arasında çatışma olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. 2 aile çatıştığı sırada tarafların silahlarından çıkan mermiler olaya müdahale etmek için giden Çarşı ve Mahalle Bekçisi O.T.'ye isabet etti.

14 kişi adliyeye sevk edildi

Silahlı çatışma sonrasında olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya müdahale ederken 112 acil sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Olay yerindeki incelemelerini ve araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri kaçan zanlıların peşine düştü. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda çatışmaya katılan ve bekçiyi yaralayan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında kadınlarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan bekçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ